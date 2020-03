Roma, de Paulo Fonseca, vence por 4-3 em casa do Cagliari

Um belo 'chapéu' do brasileiro João Pedro, aos 28 minutos, colocou os anfitriões no comando, mas os romanos reagiram com um 'bis' do croata Nicola Kalinic (29 e 41), antes de o holandês Justin Kluivert ampliar para 3-1, aos 64.



O sérvio Aleksandar Kolarov, aos 81, marcou o quarto golo da Roma, já depois de o uruguaio Gaston Pereiro ter reduzido para 2-3, aos 75, de pouco valendo novo tento de João Pedro, aos 89, na recarga de um penálti que tinha falhado.



O Cagliari, que não vence há 12 jogos, nas várias competições, é 11.º classificado no campeonato transalpino.



A Atalanta conseguiu uma das goleadas mais expressivas na liga italiana, impondo-se por robusto 7-2 em casa do Lecce, reforçando o estatuto de melhor ataque da prova.



O avançado colombiano Duvan Zapata foi o herói do jogo, com 'hat-trick', consumado com golos aos 22, 54 e 62 minutos, cabendo os restantes tentos ao esloveno Josip Ilicic (47), bem como a dois suplentes, o colombiano Luís Muriel (87) e o ucraniano Ruslan Malinovskiy (90+1).



O lateral direito Giulio Donati, do Lecce, abriu o ativo a favor da Atalanta, com autogolo, em belo cabeceamento, mas também marcou na baliza certa, então o 2-2, aos 39 minutos, 10 depois de Ricardo Saponara reduzir.



A Atalanta, que já marcou 70 golos, é quarta classificada da 'Série A', com 48 pontos (25 jogos), contra 62 da líder Lazio (26), 60 da Juventus (25) e 54 do Inter de Milão (24).



O conjunto de Bérgamo, a realizar época excecional, está também na Liga dos Campeões, tendo goleado em casa o Valência por 4-1, na primeira mão dos oitavos de final.



O Lecce é 16.º com 25 pontos, somente três acima da 'linha de água'.



Devido ao problema do coronavirus, foram adiados os jogos Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genova, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia.