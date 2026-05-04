Futebol Internacional
Roma despacha Fiorentina e sobe ao quinto lugar da Liga italiana
A Roma recebeu e goleou hoje a Fiorentina, por 4-0, e subiu ao quinto lugar da Liga italiana de futebol, ficando a apenas um ponto da zona que dá acesso direto à Liga dos Campeões na próxima temporada.
No Olímpico de Roma, o jogo de encerramento da 35.ª jornada ficou, praticamente, resolvido a favor dos ‘gialorrossi’ ainda antes do tempo de descanso, graças às finalizações de Gianluca Mancini (minuto 13), o brasileiro Wesley França (17) e o espanhol Mario Hermoso (34).
Após o regresso dos balneários, Niccolo Pisilli (58) assinou o quarto tento da equipa orientada por Gian Piero Gasperini, que ultrapassou o Como (sexto) para ascender ao quinto lugar, com 64 pontos, ficando a apenas um da quarta classificada Juventus, a primeira equipa em zona ‘Champions’.
O conjunto ‘viola’, que vinha de sete jogos seguidos sem perder, é 16.º, com 37.
Mais cedo, a Lazio saiu com o triunfo de Cremona (2-1), após reviravolta, graças ao golo tardio do suplente neerlandês Tijjani Noslin (90+2), já depois de Gustav Isaken (53) ter restabelecido o empate para os visitantes, em resposta ao tento inaugural da Cremonese, da autoria de Bonazzoli (29).
Assim, a emblema ‘laziale’, hoje com o luso Nuno Tavares de início, passou a somar 51 pontos, na oitava posição, enquanto a Cremonese contabiliza 28, no 18.º e antepenúltimo posto.
