Roma despede Daniele De Rossi, sucessor de José Mourinho

“A decisão do clube foi tomada no interesse da equipa, para poder retomar rapidamente o caminho do sucesso, numa altura em que a temporada ainda está no início”, lê-se no comunicado da Roma, atual 16.ª classificada da Serie A.



Nos quatro primeiros jogos, a Roma empatou três e perdeu um.



“Gostaríamos de agradecer pelo trabalho desenvolvido nos últimos meses, com paixão e dedicação, ao Daniele, que vai estar sempre em casa no clube ‘giallorosso’”, sublinhou a Roma, emblema no qual o antigo jogador alinhou durante 18 épocas, entre 2001 e 2019 , numa carreira que terminou em 2020, após curta passagem pelo Boca Juniors.



O antigo médio internacional italiano, campeão do mundo em 2006, assumiu o comando técnico da Roma em janeiro último, sucedendo a Mourinho, quando, após 20 jornadas, o clube seguia no nono lugar, a 22 pontos do líder e futuro campeão Inter Milão.



Na sua primeira experiência no principal escalão, depois de ter sido adjunto na seleção italiana e treinador da SPAL (Série B), De Rossi levou a Roma ao sexto lugar, que valeu a qualificação para a Liga Europa, competição na qual vai defrontar em casa o Sporting de Braga, em 12 de dezembro.



Em junho, De Rossi, de 41 anos, tinha prolongado o seu contrato até 30 de junho de 2027.