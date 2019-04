Roma e AC Milan prosseguem luta pelo quarto lugar em Itália

Mário Aleixo - RTP Comentários 14 Abr, 2019, 09:16 / atualizado em 14 Abr, 2019, 09:16 | Futebol Internacional

Mais cedo, a quase campeã Juventus perdera a sua partida, evidente reflexo de ter alinhado só com dois titulares e a pensar na "Champions". Mesmo com esta derrota, tem confortável avanço de 20 pontos sobre o Nápoles (84 para 64).



O terceiro posto tende para o Inter (57), aparecendo logo de seguida AC Milan (55) e Roma (54). Atalanta (52) e mesmo Torino e Lazio (49) ainda têm uma palavra a dizer nessa corrida para a principal competição europeia de clubes.



No Olímpico de Roma, a Udinese perdeu por 1-0, com o único golo da partida rubricado pelo bósnio Dzeko, a passe de El Shaarawy, já com 67 minutos de um jogo em que os "lobos" tiveram mais problemas do que o esperado.



Também não foi fácil o triunfo do AC Milan, 1-0 igualmente, só que aqui frente a uma aguerrida Lazio, com interesse direto nos lugares do topo da tabela.



O único golo chegou a 11 minutos do final e foi marcado, de grande penalidade, pelo costa-marfinense Franck Kessié.