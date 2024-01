Roma e Atalanta empatam e atrasam-se na liga italiana

O jogo, da 19.ª jornada da Série A, também não foi animador para a equipa de Bérgamo, que continua na sexta posição, com 30 pontos, enquanto a equipa do técnico luso, que soma 29, caiu para oitava, ultrapassada pela rival Lazio.



A aproximação ao quarto lugar da Fiorentina, que está com 33 pontos e é o último clube na zona de ida à Liga dos Campeões, terá de ficar para melhores dias.



O português Rui Patrício esteve na baliza da Roma e foi impotente para anular a jogada que, aos 20 minutos, deu o primeiro golo da noite: o russo Aleksey Miranchuk entrou pela direita e centrou para a zona frontal, onde apareceu a rematar o neerlandês Teun Koopmeiners.



Reagiu com determinação a Roma, sobretudo através de Romelu Lukaku, no que foi o mote para uma grande exibição do guarda-redes visitante.



Na grande área da Roma, Rui Patrício também se destacou e negou o golo a Charles De Ketelaere.



A ocasião mais clara para empate aconteceu ao minuto 36, só que o remate do neerlandês Rick Karsdorp acabou cortado pelo albanês Berat Djimsiti, quando ia para golo.



No entanto, na jogada Karsdorp foi empurrado por Ruggeri, algo que o árbitro não viu mas não escapou à 'malha' do VAR. No penálti, Paulo Dybala atirou a contar, aos 39 minutos.



Na segunda parte, as ocasiões foram escassas e os dois conjuntos arriscaram muito pouco. As sucessivas substituições foram deixando o jogo sem ritmo, com ligeiro ascendente romano.



Na baliza da Atalanta, Marco Carnesecchi, ainda se destacou, a negar golos a Dean Huijsen e a Dybala.