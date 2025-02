Roma elimina FC Porto e segue em frente com AZ Alkmaar e Steaua

Depois do 1-1 no Estádio do Dragão, há uma semana, os comandados de Martín Anselmi entraram bem em campo e marcaram primeiro, no fim do ‘jejum’ do espanhol Samu, em remate acrobático aos 27 minutos.



Os ‘dragões’ lideravam, então, a eliminatória, mas a equipa da casa viu surgir o melhor Paulo Dybala – o argentino ‘bisou’ em quatro minutos, empatando aos 35 e consumando a reviravolta no encontro aos 39.



No segundo tempo, a expulsão de Eustáquio, logo aos seis minutos da etapa complementar, reduziu as hipóteses de os ‘azuis e brancos’ responderem à boa exibição dos romanos, sempre mais perto do terceiro do que os portugueses do segundo.



Um golo do substituto Pisilli, aos 83, praticamente confirmou a vitória do conjunto orientado por Cláudio Ranieri, de nada valendo o autogolo de Rensch, a reduzir para os portistas aos 90+6.



A Roma encontrará agora Athletic de Bilbau ou Lazio, diretamente apurados para os ‘oitavos’, na próxima fase, enquanto o FC Porto, que estreou o argentino Tomás Pérez, deixa a prova sem representantes portugueses, na primeira derrota, em seis jogos, do técnico Martín Anselmi.



O AZ Alkmaar, com Alexandre Penetra no ‘onze’ titular, foi à Turquia carimbar um triunfo por resultado agregado de 6-3, com empate a duas bolas em casa do Galatasaray.



Maikuma, aos 42, e Kasius, aos 55, fizeram os golos dos neerlandeses, que sustiveram a resposta do ‘Gala’, pelo nigeriano Osimhen, aos 56, e o húngaro Sallai, aos 70.



Após um triunfo por 2-1 na Grécia, o Steaua recebeu o PAOK em Bucareste e apurou-se para os oitavos de final com um triunfo convincente, graças a tentos de Cisotti (20) e Miculescu (81), afastando a equipa de Salónica, treinada por um dos grandes nomes do futebol romeno, Razvan Lucescu, filho de Mircea Lucescu.



Final de loucos na eliminatória entre Bodo/Glimt e Twente, depois de os neerlandeses terem vencido a primeira mão por 2-1, com três golos marcados nos descontos a forçarem o 3-2 e consequente prolongamento.



Ainda hoje, o Fenerbahçe, treinado por José Mourinho, visita os belgas do Anderlecht, pelas 20:00 de Lisboa, após a formação turca ter vencido a primeira mão por 3-0.



O Ajax procura confirmar o apuramento após vencer por 2-0 o Union Saint-Gilloise, no primeiro jogo, a Real Sociedad traz um 2-1 da primeira mão ante o Midtjylland, o Ferencváros visita o Viktoria Plzen com um 1-0 de vantagem.