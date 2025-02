Roma ganha fora ao Parma antes de receber FC Porto para Liga Europa

O avançado argentino Matías Soulé apontou o único golo do jogo aos 33 minutos, dois minutos depois de a formação da casa passar a jogar com apenas 10 jogadores, após a expulsão do jovem defesa Giovanni Leoni, aos 31.



Com a vitória, a segunda consecutiva na Serie A, a Roma, que disputa na quinta-feira a passagem à segunda fase da Liga Europa com o FC Porto, após o empate 1-1 no Estádio do Dragão na semana passada, segue no nono lugar com 37 pontos, enquanto o Parma é 18.º com 20.



Já a Fiorentina foi derrotada com surpresa, em sua casa, pelo Como, por 2-0, com os forasteiros a adiantarem-se no marcador por intermédio do espanhol Assane Diao, aos 41 minutos, e com o argentino Nico Paz a fechar o resulado aos 66.



Os 'viola' desperdiçaram a oportunidade de, ainda que provisoriamente, ultrapassarem a Juventus - que recebe ainda hoje o Inter Milão - e estão no sexto posto com 42 pontos, vendo o AC Milan de Sérgio Conceição, João Félix e Rafael Leão, que ocupa o sétimo lugar, a ficar a apenas um ponto, após a vitória tangencial (1-0) no sábado frente ao Verona.



Por seu turno, o Como, treinado pelo antigo internacional espanhol Cesc Fàbregas, e no qual alinhava o internacional transalpino Andrea Belotti, contratado em janeiro pelo Benfica, é 13.º com 25 pontos.



A Udinese (10.ª com 33 pontos) bateu o Empoli (17.º com 21), por 3-0, com golos de Jurgen Ekkelenkamp, aos 19 e aos 65, e de Florian Thauvin, em cima do minuto 90.



E o embate entre o lanterna-vermelha Monza (20.º com 14) e o Lecce (15.º com 25) terminou empatado sem golos.



No Monza, os portugueses Dany Mota e Pedro Pereira foram titulares, enquanto Tiago Gabriel e Danilo Veiga começaram a partida no banco de suplentes, com o segundo a ser lançado em campo aos 76 minutos.