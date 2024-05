Roma garante 6.º lugar e sonha com a "Champions"

A equipa romana, agora liderada por Daniele de Rossi, venceu na receção ao Génova, por 1-0, com um golo do belga Lukaku, aos 79 minutos, numa altura em que atuava com menos uma unidade, por expulsão do argentino Paredes (72).



O guarda-redes Rui Patrício e João Costa foram suplentes não utilizados por parte da formação da capital, enquanto Vitinha foi lançado nos instantes finais no Génova, equipa que segue numa tranquilo 11.º posto.



A Roma tem, no mínimo, garantido o apuramento para a Liga Europa da próxima temporada, mas ainda tem reais esperanças de regressar à "Champions" com a ajuda da Atalanta.



A formação de Bérgamo, quinta na Serie A, vai disputar a final da Liga Europa com o Bayer Leverkusen, na quarta-feira, e, em caso de triunfo, abre o sexto posto da Serie A para a Liga dos Campeões, dando assim passagem à Roma.