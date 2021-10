Roma goleada por 6-1 na visita ao Bodo/Glimt na Liga Conferência Europa

Os noruegueses tiveram no avançado Botheim a estrela maior da partida, com um jogo perfeito: fez três golos e assistiu os outros três, que tornaram redundantes o do espanhol Carles Pérez para os romanos, aos 28 minutos.



Antes, já o ponta de lança tinha aberto o marcador, aos oito minutos, antes de lançar Berg para o 2-0, aos 20 minutos, numa altura em que o guarda-redes luso Rui Patrício já tinha feito várias defesas, num jogo 'desastroso' da formação da capital italiana.



Botheim 'bisou' aos 52 e a entrada de vários titulares, lançados por Mourinho face à rotação promovida no 'onze' inicial, de nada valeu, com o avançado a assistir Solbakken (71) e Pellegrino (78) antes de concluir o 'hat-trick' aos 80.



Perder por uma diferença de cinco golos é o pior registo da carreira do treinador português, que também tinha perdido por 5-0 ao comando do Real Madrid com o FC Barcelona, em 2010.



O Bodo/Glimt subiu ao primeiro posto da 'poule' C, com sete pontos em três jornadas, mais um do que a Roma, enquanto CSKA Sófia tem um ponto e o Zorya nenhum, com as duas equipas a defrontarem-se ainda hoje.



A ronda foi aziaga para equipas com comando técnico português, uma vez que Nuno Espírito Santo, que também promoveu a rotação nos Países Baixos, não conseguiu impedir que o Tottenham tenha caído para fora dos lugares de qualificação no grupo G.



Um belo golo, com um remate em vólei à entrada da área, do alemão Wittek, aos 78, bastou para levar de vencida os ingleses, que se mostraram 'apáticos' e sem grande capacidade de ferir a defensiva neerlandesa.



Contas feitas, o grupo é liderado pelo Rennes, que soma sete pontos após hoje bater o Mura por 2-1, na Eslovénia, enquanto o Vitesse tem seis pontos e os 'Spurs' quatro.



Noutros jogos, André Geraldes foi titular na goleada por 5-0 do Maccabi Tel Aviv na visita ao HJK, do também titular Bubacar Djaló, enquanto José Embalo não conseguiu ajudar o Alashkert a vencer na receção ao vitorioso LASK Linz (3-0).



João Carlos Teixeira foi suplente não utilizado na vitória do Feyenoord por 3-1 frente ao Union Berlim, um dos jogos de maior cartaz desta ronda, e Vieirinha também não saiu do banco no triunfo forasteiro do PAOK em Copenhaga (2-1), mas Ricardo Alves foi titular na derrota do Kairat Almaty em casa do Qarabag (2-1).