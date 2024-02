Roma goleia Cagliari e sobe ao 5.º lugar na Serie A

A goleada começou cedo a desenhar-se com o golo prematuro de Lorenzo Pellegrini, logo aos dois minutos, com o argentino Paulo Dybala a fazer o 2-0, à passagem do minuto 23, na sequência de uma assistência para a área do mesmo Pellegrini.



A equipa da capital deu, praticamente, o "xeque-mate" no seu opositor logo na fase inicial da segunda parte, aos 51 minutos, com Dybala a "bisar", desta vez na execução de um penálti, por mão na bola de Andrea Petagna, antes do jovem central neerlandês, de 18 anos, Dean Huijsen, reforço na janela de inverno por empréstimo da Juventus, fixar o resultado final em 4-0, aos 59 minutos.



Na baliza da equipa romana esteve o internacional português Rui Patrício, enquanto dois compatriotas seus, o médio Renato Sanchez, e o jovem avançado João Costa, de 18 anos, não chegaram a sair do "banco".



Com esta vitória, a Roma ascendeu, à condição, ao quinto lugar, ultrapassando o Bolonha, com 38 pontos (23 jogos), mas quem lidera é o Inter, com 57 (22), seguido da Juventus, com 53 (23), do AC Milan, com 49 (23), da Atalanta, em quarto lugar, com 39 (22), enquanto o Cagliari segue em 18.º, com 18 (23), em zona de despromoção.



O Bolonha está em sexto, com menos dois pontos do que a Roma, mas tem menos um jogo disputado, tal como o Nápoles, que está a três pontos dos "giallorossi".