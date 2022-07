Roma oficializa contratação de Paulo Dybala

”, informou o clube italiano na sua página oficial.Dybala, que surge acompanhado do diretor desportivo dos romanos, o português Tiago Pinto, elogiou a “” que a Roma demonstrou em contar com ele e que isso “”.”, disse Paulo Dybala, citado pelo clube.O jogador, que terá a camisola 21, com o sérvio e ex-benfiquista Matic a aceitar a troca pelo número 8, lembrou ainda a admiração que sempre teve pela atmosfera criada pelos adeptos da Roma.”, assinalou Tiago Pinto.O jogador, que estava livre de contrato, depois de sete épocas na Juventus, já integrou o plantel da Roma, em estágio no Algarve, onde Dybala chegou na segunda-feira.O argentino iniciou a carreira de jogador, na formação e nas divisões inferiores, no clube argentino Instituto, do qual saiu para o Palermo, em 2012/13, mantendo-se três épocas no conjunto do sul de Itália, antes de rumar à Juventus, na qual esteve de 2015 a 2022.A Roma iniciou o estágio de pré-época em Albufeira na última semana, tendo já defrontando o Sunderland e o Portimonense, dois jogos particulares que venceu por 2-0, e o Sporting na terça-feira, equipa com a qual perdeu por 3-2.,