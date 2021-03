Roma perde e sai dos lugares de "Champions" em Itália

Depois de ter eliminado o Sporting de Braga da Liga Europa durante a semana, a Roma somou o segundo jogo sem vencer na Serie A e caiu para o quinto lugar, sendo ultrapassada pela Atalanta, que nesta ronda venceu no campo da Sampdoria.



Na capital italiana, o médio costa-marfinense Kessie, de grande penalidade, aos 42 minutos, e o avançado croata Rebic, aos 58, fizeram os golos do AC Milan, enquanto, pelo meio, aos 50, o francês Veretout marcou para a formação de Paulo Fonseca.



No AC Milan, o avançado português Rafael Leão foi lançado na partida durante a segunda parte, enquanto Diogo Dalot não saiu do banco de suplentes.



A equipa de Milão, que vinha de duas derrotas seguidas para o campeonato, reforçou o segundo lugar da Serie A, já que a Juventus, de Cristiano Ronaldo, terceiro posicionado, empatou no campo do Verona (1-1), e manteve-se a quatro pontos do líder Inter.