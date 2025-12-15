Roma regressa aos triunfos e fica à beira do pódio da Liga italiana

No Olímpico de Roma, o ‘nulo’ persistiu durante o primeiro tempo e foi após o regresso dos balneários que surgiu o único golo da partida, pelo pé direito do defesa brasileiro Wesley França, quando decorria o minuto 61.



Com esta vitória, após dois desaires seguidos, contra Nápoles e Cagliari, ambos por 1-0, os ‘giallorossi’ estão agora a apenas um ponto do pódio na Serie A, contabilizando 30, no quarto posto, contra os 31 dos napolitanos (terceiros posicionados), 32 do AC Milan (segundo) e 33 do líder isolado Inter Milão.



O Como, que somou a segunda derrota consecutiva, prossegue no sétimo posto, com 24 pontos.

