Roma regressa aos triunfos e sobe provisoriamente ao segundo lugar

No Olímpico de Roma, a primeira parte não teve golos e foi uma finalização de classe do argentino Santiago Castro (minuto 50) a desbloquear o ‘nulo’, já no segundo tempo, com Emanuele Lulli (68) a ampliar a vantagem para os ‘giallorossi’, que contaram com Rodrigo Mora na equipa titular.



Depois de duas igualdades seguidas contra Inter Milão (2-2) e Como (0-0), a contar para a Serie A, e da derrota a meio da semana diante do Real Madrid (4-3), de José Mourinho, para a Liga dos Campeões, a Roma voltou a 'sorrir', passando a somar 17 pontos, no segundo lugar, a dois da liderança ‘nerazzurra‘.



A Lazio é terceira posicionada, com 16, e, caso vença na deslocação ao reduto da sétima classificada Juventus, no domingo, ‘cola-se’ ao Inter.



Já o Génova, que contou com o avançado luso Vitinha em campo a partir do minuto 65, prossegue em zona perigosa da classificação, no 19.º e penúltimo posto, com apenas quatro pontos.