Roma resgata um ponto nos descontos e trava percurso vitorioso do líder Nápoles

Leonardo Spinazzola, aos 29 minutos, estreou-se a marcar pelos napolitanos, e logo contra a sua antiga equipa, porém, o defesa espanhol Angelino, aos 90+2, garantiu o empate que premeia a reação dos anfitriões na etapa complementar.



No primeiro golo, Leonardo Spinazzola surgiu isolado sobre a esquerda e fez um ‘chapéu’ ao ex-benfiquista Svilar, que não saiu de entre os postes da forma mais competente.



Nos descontos, o belga Alexis Saelemaekers cruzou na direita para o segundo poste, onde Angelino, sem marcação, rematou de primeira, cruzado, igualando o embate.



O Nápoles, que viu interrompida uma série de sete vitórias consecutivas, soma agora 54 pontos, mas com um jogo a mais, mantendo vantagem de três pontos para o campeão Inter, que, horas antes, conseguiu, também no tempo extra, empate 1-1 ante o AC Milan de Sérgio Conceição: a Atalanta, que no sábado empatou 1-1 em casa com o Torino, é terceira, com 47.



A Roma, que visita o FC Porto em 13 de fevereiro, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, é nona, com 31 pontos.



Horas antes, o AC Milan de Sérgio Conceição esteve na frente ante o seu eterno rival, o campeão Inter, que acabaria por empatar já nos descontos (90+3), isto já depois de ter atirado três bolas ao ferro.



O neerlandês Tijjani Reijnders colocou os ‘rossoneri’ na frente aos 45 minutos, em recarga oportuna, mas, já na compensação, o seu compatriota Stefan de Vrij respondeu com remate na pequena área, após o alemão Yann Bisseck, aos 68, o francês Marcus Thuram, aos 82, e o neerlandês Denzel Dumfries, aos 91+1, terem acertado no mesmo poste.



Os ‘rossoneri’ seguem em oitavo lugar, com 35 pontos, a quatro do sexto posto, que vale um lugar europeu, enquanto os ‘nerazzurri’ são segundos, com 51, continuando a três do Nápoles.



Já a Fiorentina venceu o Génova de Vitinha, que entrou no segundo tempo, por 2-1, superando a Lazio, a quem tinha vencido na derradeira ronda, no quinto lugar, embora com os mesmos 39 pontos, a um da Juventus, que bateu o Empoli por 4-1.



A ‘vecchia signora’ estreou o português Renato Veiga, num encontro em que esteve a perder, mas deu a volta, com o quarto golo a ser apontado pelo luso Francisco Conceição, que tinha entrado em campo apenas aos 85 minutos.



Com mais um jogo, 23, a Juventus é quarta, com 40 pontos, a sete da Atalanta, terceira, e com um de vantagem sobre Fiorentina e Lazio, com uma partida menos.