Roma vence dérbi com Lazio e aproxima-se da zona de acesso à Liga dos Campeões

No Estádio Olímpico, o defesa central internacional italiano finalizou de cabeça um canto cobrado pelo argentino Paulo Dybala, aos 42 minutos, e ofereceu um precioso êxito aos ‘giallorossi’, que já não se impunham no ‘derby della capitale’ há dois anos e tiveram os portugueses Rui Patrício, Renato Sanches e João Costa como suplentes não utilizados.



Ao pontuar pela sétima ronda seguida, a Roma manteve o quinto posto, com 55 pontos, colocando-se provisoriamente a dois do Bolonha, que ocupa a quarta posição, última de entrada automática na edição 2025/26 da ‘Champions’ e visita o Frosinone no domingo.



A Lazio é sétima, com 46 pontos, tendo interrompido uma sequência de duas vitórias no dérbi romano, que foi precedido de confrontos entre quase 200 adeptos ‘laziali’ e 100 da Roma nos arredores do Estádio Olímpico, levando à detenção de um adepto ‘giallorosso’.



Horas antes, o avançado internacional português Rafael Leão contribuiu para a vitória do AC Milan na receção ao Lecce (3-0), ao ‘faturar’ aos 57 minutos, após o norte-americano Christian Pulisic e o francês Olivier Giroud já terem adiantado os ‘rossoneri’ no marcador.



O AC Milan triunfou pela quinta jornada seguida na Serie A e está no segundo lugar, com 68 pontos, 11 abaixo do líder isolado Inter Milão, que visita a Udinese na segunda-feira, e com mais nove face à Juventus, terceira classificada e anfitriã da Fiorentina no domingo.