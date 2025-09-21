Roma vence dérbi com Lazio, Inter regressa aos triunfos

Foi num erro de Nuno Tavares que começou o único golo da partida entre os eternos rivais romanos, consumado por Lorenzo Pellegrini, aos 38 minutos, e que valeu ao português não regressar dos balneários para a segunda parte.



A Juventus, que perdeu os primeiros pontos, comanda com 10 pontos, mais um do que o campeão Nápoles, que só joga na segunda-feira, recebendo o Pisa, e do que o AC Milan e a Roma, seguindo-se a Atalanta e a Cremonese, com oito pontos, a completar os lugares europeus. A Lazio soma apenas três pontos.



Depois de começar a época com goleada 5-0 ao Torino, o Inter sofreu duas derrotas, voltando hoje à normalidade com triunfo por 2-1 sobre o Sassuolo, que teve no guarda-redes kosovar Arijanet Muric um homem em destaque, embora impotente para responder à antecipação de Federico Dimarco aos defesas no primeiro golo, aos 14, ou ao remate de Carlos Augusto, que tabelou num defesa e o enganou, aos 81.



Volvidos somente três minutos, aos 84, o Sassuolo marcou por Walid Cheddira, implacável na cara do guarda-redes, porém o resultado não se voltou a alterar, permitindo ao Inter subir a 10.º, com seis pontos, mais três do que o rival.



A Cremonese não se juntou à Juventus no comando uma vez que não foi além de um empate caseiro a zero 0 com o Parma, que ainda não venceu, somando dois pontos.



Já a Atalanta engatou no segundo triunfo consecutivo após dois empates no arranque da competição, impondo-se agora por concludente 3-0 no recinto do Torino, que segue com apenas quatro pontos.



Este jogo marcou o regresso do avançado nigeriano Ademola Lookman à equipa da Atalanta, depois de ter estado afastado devido à sua intenção de deixar o clube no mercado de verão, o que acabou por não acontecer.



Rolando Mandrágora colocou a Fiorentina na frente aos seis minutos, porém ainda não foi desta o primeiro triunfo, já que o Como deu a volta com tentos do alemão Marc Oliver Kempf, que empatou aos 65, e do neerlandês Jayden Addai, que consumou a reviravolta aos 90+3, que deixa os visitantes no grupo dos sétimos, com sete pontos, e o conjunto viola em 17.º, com somente dois.