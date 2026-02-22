Roma vence e `cola-se` ao Nápoles com o pódio da Liga italiana na mira

Também hoje, o AC Milan perdeu em casa, frente ao Parma, e está já com 10 pontos de atraso face ao rival Inter Milão, líder da Liga italiana de futebol.



Após 26 jornadas, o Inter, que no sábado derrotou o Lecce, por 2-0, lidera com 64 pontos, contra 54 dos 'rossoneri' e 50 do campeão Nápoles e da Roma. Os romanos têm melhor diferença de golos global, mas perdem no confronto direto.



O antigo jogador do Benfica Bryan Cristante abriu o ativo em Roma, aos 59 minutos, e fez a assistência para o 2-0, apontado por Ndicka, aos 77.



Pisilli confirmou a vitória, aos 86 minutos, que deixou os 'lobos' à porta do pódio do campeonato italiano.



Quanto aos napolitanos, terão deixado de pensar na luta pelo 'scudetto'. A equipa de Antonio Conte vê mesmo perigar o terceiro lugar, com a 'colagem' da Roma.



Eliminado pelo Génova na Taça de Itália, o Nápoles tem tido um mau fevereiro, com um 'nulo' frente à Roma e agora esta derrota frente à Atalanta, que segue em sétimo no campeonato.



Os três golos em Bérgamo tiveram o ponto comum de serem marcados de cabeça. Adiantou-se o Nápoles, aos 18 minutos, através do neerlandês Sam Beukema, mas na segunda parte o clube de Bérgamo virou o marcador, com os golos do croata Mario Pasalic (61) e do sérvio Lazar Samardzic (81).



Rafael Leão esteve na equipa milanesa que recebeu o Parma, para uma derrota que se segue ao empate com o Como e agrava a crise entre os pupilos de Massimiliano Allegri.



Quando já se sentia que o empate era mau, tudo ficou pior para os locais no minuto 80, com o golo de Mariano Trollo.



O AC Milan pouco fez para ganhar o jogo e ficou claramente afetado com a lesão de Loftus-Cheek, logo aos 11 minutos. O inglês foi atingido pela cabeça de Corvi, guarda-redes do Parma, em lance aéreo dividido.



Loftus-Cheek não chegou a perder consciência, mas foi evidente que ficou bastante afetado, saindo de maca, com colar cervical, em direção ao hospital, para exames mais profundos à mandíbula.



Em Génova, em partida importante para a manutenção, a equipa local recebeu e bateu o Torino, por claros 3-0.



Os golos foram do inglês Brooke Norton-Cuffy (22), do ganês Caleb Ekuban (40) e do brasileiro Junior Messias (83).



Génova e Torino estão com 27 pontos na tabela, seis acima da linha de descida.

