Roma vence e regressa ao `pódio` da Liga italiana de futebol
A Roma regressou ao 'pódio' da Liga italiana de futebol, com a vitória de hoje sobre o Sassuolo, por 2-0, em jogo da 20.ª jornada da prova, continuando na perseguição aos rivais milaneses.
O Inter lidera com 42 pontos, mais três do que AC Milan e Roma, sendo que os 'lobos' estão com dois jogos a mais.
Desde novembro que a Roma não conseguia duas vitórias seguidas e hoje não teve facilidades, dada a boa réplica do Sassuolo.
O golo dos romanos demorou e só chegou aos 76 minutos, através do francês Manu Koné. Volvidos três minutos, seria Matias Soulé a dar o 'golpe final' no jogo.
Os 'giallorrosi' podem perder o terceiro lugar já no domingo, dia em que jogará Nápoles (38 pontos), ou segunda-feira, quando a Juventus (36) cumprir o seu jogo da ronda.
O jogo grande da jornada, domingo em S.Siro, vai opor os campeões dos últimos anos, Inter e Nápoles. Quanto ao AC Milão, jogará em Florença.
Hoje, a equipa surpresa da primeira volta, o Como (é sexto na tabela) foi surpreendido pelo Bolonha, que lhe impôs um empate, 1-1.
Empate, também, mas a 2-2, no Udinese-Pisa, faltando ainda jogar o Atalanta-Torino.
