Roma vence em Salerno e sobe ao 5.º lugar da Serie A

A equipa da capital teve muito mais posse de bola na primeira parte, mas não fez um remate enquadrado à baliza da Salernitana e ainda viu o guarda-redes português Rui Patrício fazer três boas defesas para evitar chegar ao intervalo a perder.Na segunda parte, uma mão na bola na área do médio Giulio Maggiore deu um penálti para a Roma, convertido pelo argentino Paulo Dybala, e desmontou a estratégia da equipa de Salerno, obrigada a uma postura mais ofensiva que foi abrindo espaços na retaguarda para o segundo golo romano, aos 66 minutos, por Lorenzo Pellegrini.No entanto, a Salernitana reentraria na discussão do resultado aos 70 minutos, quando o avançado cipriota Grigoris Kastanos, que tinha saído do banco aos 62, reduziu para 2-1.Além de Rui Patrício, que jogou os 90 minutos, a Roma teve outro português entre os convocados, o jovem João Costa, de 18 anos, que não foi utilizado.Com este triunfo, a Roma, que somou o segundo triunfo desde que Daniele de Rossi substituiu José Mourinho, subiu ao quinto lugar, com 35 pontos (22 jogos), mas quem lidera a Serie A é o Inter, com 54 (21), seguido da Juventus, com 53 (22), do AC Milan, com 46 (22) e da Atalanta, com 36 (21), enquanto a Salernitana se mantém no 20.º e último lugar, com 12 pontos.