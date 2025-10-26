Roma vence Sassuolo e reparte liderança com o Nápoles

O empate na sexta-feira a 2-2 em casa frente ao modesto Pisa, acabou por ditar a perda da liderança do AC Milan, que se viu ultrapassado pelo campeão Nápoles, que venceu o Inter Milão (3-1), e pela Roma, que superou o Sassuolo (1-0).



O único golo do encontro em casa do Sassuolo foi marcado pelo argentino Paulo Dybala, aos 16 minutos, apesar da Roma ter estado perto do segundo por Lorenzo Pellegrini, com um remate ao poste aos 68, e pelo brasileiro Wesley, aos 83.



A Roma é segunda classificada, com 18 pontos, mas com a liderança repartida com o Nápoles, primeiro com os mesmos pontos, com mais um do que o AC Milan, terceiro, com 17, e com três de vantagem sobre o Inter Milão, quarto, com 15, todos em lugares de acesso à Liga dos Campeões.



O Sassuolo, que vinha de uma série de três jogos consecutivos a pontuar na Série A (duas vitórias e um empate), segue, à condição, na 12.ª posição, com 10 pontos, mas ao alcance da Lázio (14.ª, com oito), que ainda hoje recebe a Juventus.



O Verona deixou escapar nos descontos a primeira vitória na Série A, permitindo o empate a 2-2 após ter estado a vencer em casa por 2-0 o Cagliari, com golos de Roberto Gagliardini, aos 23 minutos, e do nigeriano Gitf Orbán, aos 59.



O Cagliari, que continua sem vencer há quatro jornadas, reduziu para 2-1 por Riyad Idrisi, aos 77 minutos, e empatou a 2-2 por Mattia Felici, aos 90+2, ‘roubando’ ao Verona o primeiro triunfo na liga.



Com o ponto ‘arrancado a ferros’, o Cagliari segue, à condição, na 13.ª posição, com nove, a um do Sassuolo (12.º, com 10), mas também pode ser apanhado pela Lázio, dependendo do resultado com a Juventus.



O Verona, que continua sem vencer, é 17.º, com cinco pontos, sendo o primeiro emblema acima da linha virtual de despromoção, com um de vantagem sobre o Pisa (18.º, com quatro.



O Torino venceu em casa por 2-1 o Génova, que chegou à vantagem pelo norueguês Morten Thorsby, aos sete minutos, mas permitiu a reviravolta com um autogolo de Stefano Sabelli, aos 63, e um golo do chileno Guillermo Maripan, aos 90.



O lanterna-vermelha Génova, que ainda lançou o português Vitinha, aos 87 minutos, somou a quarta derrota nos últimos cinco jogos na Série A, em que soma apenas três, enquanto o Torino é 11.º, à condição, com 11.

