Aos 33 anos, o avançado deixa a seleção como o melhor marcador da sua história, com 94 golos em 135 jogos. Um registo que o coloca também entre os melhores goleadores de sempre do futebol internacional masculino.





“Nunca esquecerei estes momentos. Estou em paz com a decisão de terminar por aqui”, escreveu na rede social Instagram o veterano avançado, que representou a Bélgica nas fases finais de quatro Mundiais (2014, 2018, no qual os belgas conquistaram a medalha de bronze, 2022 e 2026) e três Europeus (2016, vencido por Portugal, 2020 e 2024).





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Romelu Lukaku Bolingoli (@romelulukaku)





Lukaku, atualmente a jogar nos turcos do Fenerbahçe, faz parte da geração dourada do futebol belga, nos quais se destacam também o médio Kevin De Bruyne, segundo melhor marcador dos ‘diabos vermelhos’, com 41 golos, a distância considerável do máximo goleador, e o guarda-redes Thibaut Courtois.

Lukaku, atualmente a jogar nos turcos do Fenerbahçe, faz parte da geração dourada do futebol belga, nos quais se destacam também o médio Kevin De Bruyne, segundo melhor marcador dos ‘diabos vermelhos’, com 41 golos, a distância considerável do máximo goleador, e o guarda-redes Thibaut Courtois.

Lukaku entrou para o mundo do futebol profissional a 3 de março de 2010, quando tinha apenas 16 anos, tendo participado em quatro Campeonatos do Mundo e três Campeonatos da Europa. Foi tambem uma das figuras da seleção belga que alcançou o terceiro lugar no Mundial de 2018, na Rússia.

O jogador belga Romelu Lukaku anunciou esta segunda-feira o fim da carreira internacional, colocando um ponto final num percurso de 16 anos ao serviço dos Diabos Vermelhos.A decisão foi comunicada através das redes sociais, um dia depois da vitória da Bélgica sobre Itália (4-1), na Liga das Nações, num encontro em que o avançado não saiu do banco de suplentes.Na mensagem de despedida, Lukaku agradeceu aos colegas de equipa, treinadores e adeptos pelo apoio ao longo da carreira internacional, considerando os 16 anos de representação do país uma experiência inesquecível.A Federação Belga de Futebol em comunicado destacou o contributo desportivo e humano do avançado, sublinhando a sua liderança, dedicação e importância na história da seleção.A RBFAApesar do adeus aos Diabos Vermelhos, Lukaku mantém-se no futebol de clubes, representando atualmente o Fenerbahçe, da Turquia.