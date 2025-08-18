Romelu Lukaku desfalca Nápoles no arranque do campeonato italiano

“Depois da sua lesão no encontro com o Olympiacos, Romelu Lukaku fez exames, que revelaram uma lesão grave no musculo femoral direito da coxa esquerda”, referiu o Nápoles, em comunicado, acrescentando que o belga já começou a reabilitação e vai ser consultado por um cirurgião.



O Nápoles não adiantou o tempo previsto de paragem do belga, de 32 anos, mas a imprensa italiana noticia que o ponta de lança deve estar ausente até meados de novembro.



Lukaku foi uma das figuras da conquista do ‘scudetto’ pelo Nápoles na última temporada, com 14 golos e 10 assistências, falhando agora o arranque da temporada, com os napolitanos a estrearem-se no campeonato frente ao Sassuolo, no sábado.



O melhor marcador da história da seleção belga vai também ficar fora dos últimos seis jogos da qualificação para o Mundial2026, frente a Liechtenstein (04 de setembro e 18 de novembro), Cazaquistão (07 de setembro e 15 de novembro), Macedónia do Norte (10 de outubro) e País de Gales (13 de outubro).



A Bélgica ocupa neste momento o terceiro lugar do Grupo J, com quatro pontos, menos quatro do que a Macedónia do Norte e três do que o País de Gales, equipas com mais dois jogos disputados.

