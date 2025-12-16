Futebol Internacional
Romelu Lukaku `reforça` Nápoles após lesão que o afastou quatro meses
O futebolista internacional belga Romelu Lukaku está recuperado de lesão grave que o afastou quatro meses da competição e integrou hoje a convocatória do Nápoles para a ‘final four’ da Supertaça de Itália, a disputar na Arábia Saudita.
O avançado debelou um problema no musculo reto femoral da coxa esquerda contraído em 14 de agosto.
O treinador Antonio Conte já contou com o seu pupilo sem limitações nos treinos pelo que deve integrar a comitiva para a fase final da competição que conta ainda com AC Milan, Bolonha e Inter Milão, com quem os napolitanos disputam a meia-final, na quinta-feira.
Lukaku, de 32 anos, e que ainda não se estreou em jogos oficiais esta época, já falhou 22 jogos, os dois últimos saldados por derrotas, frente ao Benfica, na Liga dos Campeões, e com a Udinese.
Face à ausência de Lukaku, a principal referencia ofensiva do Nápoles tem alternado entre o italiano Lorenzo Lucca e o dinamarquês Rasmus Hojlund, que tem ganhado mais protagonismo nos últimos jogos.
O treinador Antonio Conte já contou com o seu pupilo sem limitações nos treinos pelo que deve integrar a comitiva para a fase final da competição que conta ainda com AC Milan, Bolonha e Inter Milão, com quem os napolitanos disputam a meia-final, na quinta-feira.
Lukaku, de 32 anos, e que ainda não se estreou em jogos oficiais esta época, já falhou 22 jogos, os dois últimos saldados por derrotas, frente ao Benfica, na Liga dos Campeões, e com a Udinese.
Face à ausência de Lukaku, a principal referencia ofensiva do Nápoles tem alternado entre o italiano Lorenzo Lucca e o dinamarquês Rasmus Hojlund, que tem ganhado mais protagonismo nos últimos jogos.