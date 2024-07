Roménia-Países Baixos e Áustria-Turquia fecham os "oitavos"

Das quatro seleções que vão entrar em ação no último dia dos oitavos de final, apenas os neerlandeses já se sagraram campeões europeus, em 1988, na Alemanha (na altura ainda dividida), país onde decorre o atual torneio, até 14 de julho.



Apesar de ter terminado no terceiro lugar do Grupo D, atrás da Áustria e da França, a representação dos Países Baixos reúne favoritismo frente à Roménia, vencedora do grupo E, na qual todas as equipas terminaram com o mesmo número de pontos, no jogo com início às 17h00 de Lisboa, em Munique.



Vencedora de forma sensacional do agrupamento que integrou a França, vice-campeã mundial, a Áustria terá de confirmar esse estatuto frente à Turquia, que terminou no segundo lugar do Grupo F, atrás de Portugal, tendo perdido por 3-0 com a equipa das quinas.



O embate entre austríacos e turcos, que marcará o encerramento dos oitavos de final do Euro2024, tem início marcado para as 20h00 de Lisboa, em Leipzig, e será dirigido pelo árbitro português Artur Soares Dias.



Os vencedores dos jogos de hoje vão defrontar-se nos "quartos", fase para a qual Portugal, campeão em 2016, avançou na segunda-feira, ao bater a Eslovénia, por 3-0 no desempate através de grandes penalidades, após o 0-0 no tempo regulamentar e no prolongamento.



A equipa das quinas vai enfrentar a França, na reedição da final do Euro2016, na sexta-feira, às 20h00, depois de Espanha e Alemanha se defrontarem no mesmo dia, às 17h00. No dia seguinte, Inglaterra e Suíça disputam a outra vaga nas "meias".