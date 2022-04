Ronald Araújo prolonga contrato com o FC Barcelona até 2026

A cláusula de rescisão de Ronald Araújo, que tinha contrato com o Barcelona até 2023, foi fixada em mil milhões de euros, idêntica à que o clube estabeleceu para alguns dos jogadores mais promissores do plantel, como Ansu Fati e Pedri.O uruguaio, de 23 anos, tem sido um dos titulares da defesa do FC Barcelona durante a época 2021/22, sob o comando do treinador Xavi Hernández, tendo disputado um total de 39 jogos, em todas as competições, durante os quais marcou quatro golos.A cerimónia de assinatura do novo contrato entre o Barcelona e Ronald Araújo, que o clube alega ser “o presente e o futuro” da equipa, está marcada para sexta-feira, no relvado do estádio Camp Nou, às 13h30 (12h30 em Lisboa).