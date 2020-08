Ronald Koeman é o novo treinador do FC Barcelona

O herói de Wembley, que em 1991/92 deu ao FC Barcelona a primeira Taça dos Campeões Europeus (antecessora da Liga dos Campeões), ao marcar o único golo da final com a Sampdoria (1-0), regressa a Camp Nou com 20 anos de experiência como treinador e oito troféus no currículo.O treinador mudou-se para o Ajax, tendo permanecido em Amesterdão até 2004/05, conquistando dois títulos da liga holandesa, uma Taça e duas Supertaças, antes de se mudar para Portugal, para uma fugaz passagem pelo Benfica (2005/06), coroada com uma Supertaça.Após o sucesso com o PSV, Koeman voltou a Espanha e para o Valência (2007/08), vencendo a Taça do Rei, e retomou uma vez mais ao seu país natal para treinar o Alkmaar, com o qual conquistou a Supertaça de 2009, e o Feyenoord (2011/14).Em 2018, Ronald Koeman assumiu as funções de selecionador dos Países Baixos, que agora deixa para regressar ao FC Barcelona.

A apresentação e subsequente conferência de imprensa do novo treinador do FC Barcelona terão lugar esta tarde, pelas 17h00 em Lisboa, no Auditori 1899, em Camp Nou.