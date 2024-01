Ronald Pereira troca o Est. Amadora pelo Swansea

“Temos o prazer de anunciar a contratação de Ronald, do Grêmio Anápolis, por um valor não revelado, sujeito a autorização internacional e aprovação de visto”, escreveu o clube galês, atual 16.º classificado do Championship, nas respetivas redes sociais.



Ronald Pereira, de 22 anos, realizou um total de 55 encontros e seis golos ao serviço do Estrela da Amadora – 20 jogos e um tento na temporada em curso -, tornando-se o primeiro brasileiro da história a representar o Swansea City, como anunciou o clube.



“Estou muito motivado e animado para tentar proporcionar momentos de felicidade aos adeptos do Swansea City”, frisou Ronald, em declarações reproduzidas pelo clube.



Numa carreira iniciada no Corumbaense e no Atlético Goianiense, o futebolista rumou em 2021 ao Grêmio Anápolis, mas apenas disputou 14 partidas, sendo sucessivamente emprestado a Atlético Goianiense, Guarani e, por um ano e meio, ao Estrela da Amadora.



A saída de Ronald Pereira já tinha sido confirmada pelo treinador da equipa ‘tricolor’, Sérgio Vieira, durante a conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Benfica, no qual já não participou e terminou com o triunfo do conjunto ‘encarnado’, por 4-1.



Esta foi a segunda saída do Estrela da Amadora no mercado de inverno, depois da ida do central brasileiro Erivaldo Almeida para o Marítimo, da II Liga, ao passo que Leonel Bucca (ex-San Martín Tucumán) e Rodrigo Pinho (ex-Coritiba) são reforços estrelistas.



O Estrela da Amadora ocupa a 14.ª posição da tabela, com 18 pontos, visitando no domingo, para a 20.ª ronda, o Estoril Praia, 15.º, com 17, mas menos um jogo realizado, no Estádio António Coimbra da Mota, às 18h00.