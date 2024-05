Ronaldinho, Bebeto e Cafú em jogo solidário

“Tivemos a oportunidade de erguer o troféu de campeão do Mundo, mas agora vamos erguer a taça solidária”, disse o campeão mundial Cafu, de 53 anos, que conquistou o título em 1994 e 2002.



O desafio, promovido pela TV Globo e transmitido em direto no país, e que vai juntar artistas de diferentes áreas e outros campeões do Mundo, vai decorrer no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e o objetivo é arrecadar receitas para auxiliar as dezenas de milhares de pessoas que têm sofrido com as cheias no Rio Grande do Sul.



A internacional brasileira Tamires ou estrelas da música como Beto e Wesley Safadão também vão abrilhantar uma partida que vai ter como técnicos o atual selecionador do Brasil, Dorival Júnior, e um dos seus antecessores, Mano Menezes, natural do Rio Grande do Sul.



“Quero convidar todo o povo brasileiro a participar desta corrente de solidariedade aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Precisamos do apoio de todos”, apelou Dorival Júnior.



Os fundos arrecadados vão ser doados a associações que ajudam os atingidos pelas cheias que deixaram 161 mortos e 82 desaparecidos, segundo o último balanço oficial.



Mais de 580 mil pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas quando as inundações "engoliram" cidades inteiras.