Ronaldo `bisa` no triunfo do Al Nassr frente ao Al Hilal de Jorge Jesus

No jogo de cartaz da 26.ª jornada da prova, Ali Al Hassan adiantou o Al Nassr, no período de descontos do primeiro tempo, aos 45+4 minutos, uma vantagem ampliada pelo ponta de lança internacional luso (47), no recomeço da partida.

Já com o português Otávio em campo ao lado de Ronaldo, foi o conjunto de Jorge Jesus, que apostou de início em Rúben Neves, a encurtar distâncias, por Ali Al Bulayhi (63), mas o capitão da seleção portuguesa voltou a aparecer para, de penálti, anotar o golo que `selou` o triunfo no dérbi de Riade.

Assim, o Al Nassr, terceiro colocado, com 54 pontos, aproximou-se precisamente do Al Hilal, segundo, com 57, que pode ver o líder isolado Al Ittihad (61) ficar ainda mais longe, em caso de empate ou triunfo diante do Al Ahli, no sábado.