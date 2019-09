Ronaldo candidato ao "The Best" com Messi e Van Dijk

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Set, 2019, 12:29 / atualizado em 02 Set, 2019, 12:29 | Futebol Internacional

O prémio "The Best", detido pelo croata Luka Modric (Real Madrid), veio substituir o antigo troféu Jogador do ano da FIFA, criado em 1991 e que a partir de 2010 e até 2015 foi atribuído em conjunto com a Bola de Ouro da revista France Football.



Cristiano Ronaldo concorre ao "The Best" de 2019 com o argentino Lionel Messi e com o holandês Virgil van Dijk, campeão europeu e defesa do Liverpool que já foi distinguido na quinta-feira com o prémio de jogador da UEFA 2018/19.



Curiosamente, o defesa central, também jogador do ano em Inglaterra, superou Lionel Messi (FC Barcelona) e Cristiano Ronaldo, segundo e terceiro, respetivamente.



No "The Best", Cristiano Ronaldo venceu as edições de 2016 e 2017, depois de já ter vencido o prémio de jogador do ano da FIFA em 2008, e na atribuição em conjunto com a Bola de Ouro em 2013 e 2014.



Os vencedores nas várias categorias, que incluem candidatas às melhores futebolistas, aos melhores guarda-redes e aos melhores treinadores, serão conhecidos em 23 de setembro no Teatro alla Scala, em Milão.



Candidatas no feminino



O trio de candidatas femininas inclui as campeãs mundiais Megan Rapinoe e Alex Morgan, e a lateral inglesa, de ascendência portuguesa, Lucy Bronze, numa lista que tem também as treinadoras finalistas do mundial, Jill Ellis (Estados Unidos), e Sarina Wiegman (Holanda), juntamente com Phil Neville (Inglaterra).Nos treinadores no futebol masculino, concorrem Pep Guardiola, que ganhou todas as provas em Inglaterra pelo Manchester City, Maurício Pocchetino, vice-campeão europeu com o Tottenham, e Jürgen Klopp, campeão europeu com o Liverpool.Alisson Becker (Liverpool), o ex-benfiquista Ederson (Manchester City) e Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) concorrem a melhor guarda-redes, posição em que, em femininos, tem como candidatas Christiane Endler (Paris Saint-Germain), Hedvig Lindahl (Chelsea/Wolfsburgo) e Sari van Veenendaal (Arsenal/Atlético Madrid).Messi (com um golo diante do Bétis em 17 de março), o húngaro Dániel Zsóri (Debrecen) e o colombiano Juan Quintero (River Plate) concorrem ao prémio Púskas, que distingue o melhor golo da época.