Ronaldo contra Messi na Arábia Saudita

O Paris Saint-Germain anunciou que vai jogar um amigável em 19 de janeiro, em Riade, contra uma equipa composta por jogadores do Al Nassr, novo clube de Cristiano Ronaldo, e do Al Hilal, detentor do título da Liga dos Campeões da Ásia.Cristiano Ronaldo, de 37 anos, só em 22 de janeiro deve fazer a sua estreia formal pelo Al Nassr, num jogo da Liga árabe contra o Al Ettifaq, uma vez que se encontra a cumprir uma suspensão de dois jogos imposta pela federação inglesa.Em abril de 2022, após o jogo que o Manchester United perdeu por 1-0, em Goodison Park, Cristiano Ronaldo terá dado uma pancada na mão de um adepto de 14 anos, que o filmava com o telemóvel, que caiu no chão à entrada para o túnel.O encontro de caráter amigável insere-se numa visita promocional do Paris Saint-Germain à Arábia Saudita.