Ronaldo contribui para triunfo do Al Nassr

Cristiano Ronaldo marcou um golo no triunfo do Al Nassr por 3-1 sobre o Al Fateh, do compatriota José Gomes, para o campeonato saudita, um desfecho que deixou o emblema de Riade, provisoriamente, no terceiro lugar.

Um golo na própria baliza de Saadane, aos 41 minutos, abriu caminho para a equipa de Stefano Pioli, que hoje também colocou de início o luso Otávio, fazer o 2-0, pelo francês Simankan (57), já no segundo tempo, antes do marroquino Mourad Batna (72) encurtar distâncias no ‘placard’.



Na reta final do desafio da 17.º jornada, o capitão da seleção portuguesa ‘fez o gosto ao pé’, aos 87 minutos, após ser servido pelo senegalês Sadio Mané.



Com este triunfo, o Al Nassr sobe provisoriamente ao terceiro posto, com 35 pontos, bem distante do Al Ittihad, segundo colocado, e do líder Al Hilal, de Jorge Jesus, ambos com 43, que ainda vão disputar os jogos da 17.ª ronda.



Já o conjunto de José Gomes é o 18.º e último classificado, com nove pontos.