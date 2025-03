Ronaldo desiste de concorrer à CBF

“Depois de declarar publicamente o meu desejo de me candidatar à presidência da CBF no próximo pleito, retiro oficialmente a minha intenção. Se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião”, reconheceu o atual proprietário dos espanhóis do Valladolid, nas redes sociais.



Ronaldo Nazário, de 48 anos, tinha revelado a vontade de concorrer às eleições da CBF em dezembro de 2024, pugnando pelo “alinhamento estratégico” com os clubes e as federações estaduais, de modo a promover a “mudança necessária” no futebol brasileiro.



“No entanto, no meu primeiro contacto com as 27 filiadas, encontrei 23 portas fechadas. As federações (estaduais) recusaram-se a receber-me nas suas casas, sob o argumento de satisfação para com a atual gestão e apoio à reeleição. Não pude apresentar o meu projeto nem levar as minhas ideias. Não houve qualquer abertura para o diálogo”, notou.



Respeitando o apoio generalizado dos organismos estaduais a Ednaldo Rodrigues, cujo mandato termina em março de 2026, o ex-avançado agradeceu aos interessados no seu projeto e disse que a evolução da modalidade passa por “diálogo, transparência e união”.



De acordo com os estatutos da CBF, uma candidatura precisa, no mínimo, do apoio de quatro das federações estaduais e de quatro dos 40 clubes dos dois escalões principais.