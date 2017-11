Ronaldo e Casillas no onze histórico da UEFA

RTP 17 Nov, 2017, 18:05 / atualizado em 17 Nov, 2017, 18:10 | Futebol Internacional

A uma semana de se conhecer o 11 do ano para a UEFA o site do organismo que tutela o futebol europeu, resolveu fazer um 11 com os jogadores que mais vezes estiveram nos eleitos nas 16 edições para criar um "onze" histórico.



Guarda-redes



Iker Casillas – 6 (2007, 08, 09, 10, 11, 12)

Real Madrid/Porto e Espanha

Capitão de Espanha no UEFA EURO 2008 e 2012, também ergueu o troféu do Campeonato do Mundo de 2010 – três das seis vezes em que entrou na Equipa do Ano. Gianluigi Buffon (quatro vezes) e Manuel Neuer (três) são os seus principais rivais na luta pela camisola nº1.



Defesas



Carles Puyol – 6 (2002, 05, 06, 08, 09, 10)

Barcelona e Espanha

Teve uma fase de ouro de 2005 para a frente ao vencer a UEFA Champions League pelo Barça em 2006, 2009 e 2011, bem como o UEFA EURO 2008 e o Mundial 2010 como esteio da defesa do seu país.



Philipp Lahm – 5 (2006, 08, 12, 13, 14)

Bayern e Alemanha

Um dos mais consistentes jogadores europeus da última década, a série de três presenças consecutivas de Lahm na Equipa do Ano terminou em 2015.



Sergio Ramos – 6 (2008, 12, 13, 14, 15, 16)

Real Madrid e Espanha

Cinco presenças consecutivas atestam bem a importância do defesa do Real Madrid, recompensado antes pelo papel que desempenhou ao ajudar a Espanha a conquistar o UEFA EURO 2008.



Gerard Piqué – 5 (2010, 11, 12, 15, 16)

Barcelona e Espanha

Nomeado em sete ocasiões nos derradeiros oito anos – e escolhido em cinco delas –, Piqué continua a ter exibições consistentes tanto pelo clube como pela selecção.



MÉDIOS



Xavi Hernández – 5 (2008, 09, 10, 11, 12)

FC Barcelona e Espanha

Nomeado em 2005, apenas na segunda ocasião, em 2008, Xavi conseguiu ser realmente eleito – e depois foi difícil desalojá-lo perante o sucesso sem precedentes ao nível do clube e da selecção que o fizeram figurar na equipa durante cinco anos seguidos.



Andrés Iniesta – 6 (2009, 10, 11, 12, 15, 16)

Barcelona e Espanha

Tal como Xavi, parceiro no meio-campo, assim que entrou na Equipa do Ano Iniesta não mais cedeu o lugar até 2013, mas voltou em grande em 2015 e manteve o lugar no ano passado.



Steven Gerrard – 3 (2005, 06, 07)

Liverpool e Inglaterra

Um dos cinco médios a ter sido escolhido três vezes, as sete nomeações foram vitais para colocar o emblemático jogador do Liverpool no melhor "onze" de sempre, à custa de Kaká (cinco nomeações), Ronaldinho (quatro), Pavel Nedvěd (três) e Zinédine Zidane (três).



AVANÇADOS



Cristiano Ronaldo – 11 (2004, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)

Manchester United/Real Madrid e Portugal

Nomeado pela 13ª vez, registo recorde, a estrela de Portugal foi eleito para a Equipa do Ano por dez vezes, mais três do que qualquer outro jogador. A equipa de 2016 assinalou a sua décima presença consecutiva.



Lionel Messi – 8 (2008, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16)

Barcelona e Argentina

Tal como Ronaldo, Messi foi inicialmente categorizado como médio e somou a primeira de 11 nomeações seguidas em 2006. Desde a estreia, em 2008, falhou apenas por uma vez a escolha para a Equipa do Ano, em 2013.



Thierry Henry – 5 (2001, 02, 03, 04, 06)

Arsenal e França

Nomeado nas seis primeiras edições, a consistência de Henry foi tal que entrou nas escolhas finais cinco vezes, incluindo nas primeiras quatro – único jogador a consegui-lo.