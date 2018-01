Ronaldo e Real Madrid dominam "onze" de 2017 do L`Équipe

Mário Aleixo - RTP 02 Jan, 2018, 11:31 / atualizado em 02 Jan, 2018, 11:31 | Futebol Internacional

Os "merengues", campeões europeus e vencedores do Mundial de clubes, são a equipa mais representada, com Cristiano Ronaldo, Marcelo, Sergio Ramos e Luka Modric, seguida pelo Paris Saint-Germain, com três jogadores entre os escolhidos.



Neymar, que fez parte do ano no FC Barcelona, é um dos jogadores da equipa francesa, juntamente com o uruguaio Edinson Cavani e o brasileiro Daniel Alves, que também jogou na Juventus.



Completam a lista o guarda-redes Gianluigi Buffon, da Juventus, o defesa Mats Hummels, do Bayern Munique, o médio N'Golo Kanté, do Chelsea, e o argentino Lionel Messi, do FC Barcelona.



O L'Équipe justifica que seria impensável não ter o Real Madrid como o clube mais representado, lembrando que a equipa espanhola venceu cinco troféus na última temporada, escapando-lhes apenas a Taça do Rei.