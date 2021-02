Ronaldo estreou-se como internacional há 20 anos

No Estádio Municipal de Torres Novas, o agora capitão da seleção "AA", aos 36 anos, foi titular e apontou, em cima do intervalo aos 40 minutos, o segundo golo de Portugal, que se adiantou aos 20, por Diogo Andrade.Após atingir o intervalo a vencer por 2-0, a formação lusa sofreu um tento na segunda parte, aos 58 minutos, obra de Romano Scott, que não impediu, no entanto, a estreia vitoriosa de Cristiano Ronaldo nas seleções lusas.Atualmente diretor desportivo da Académica – com funções, no papel, de treinador principal, já que Rui Borges não tem o nível exigido -, atuou na I Liga por Estrela da Amadora, Sporting de Braga, Leixões, Olhanense, Académica e Moreirense.Ainda assim, estiveram no batismo internacional de Ronaldo, tal como o árbitro sueco Jonas Eriksson, que tinha então 26 anos e conta agora 46, tendo finalizado a carreira em 2018, depois de ter estado no Mundial de 2014 e nos Europeu de 2012 e 2016.Se Eriksson teve uma carreira de relevo na arbitragem, Cristiano Ronaldo já entrou na história como um dos melhores de sempre, sendo que, face à precocidade com que chegou à equipa principal de Portugal, poucos foram os jogos que fez pelas outras seleções nacionais.Já depois de atuar na seleção principal, ainda disputou quatro jogos nos sub-21 e três na seleção olímpica, dois deles nos Jogos Olímpicos de Atenas2004, que disputou depois de já ter sido figura no Europeu de 2004, disputado em solo luso.

Pela formação "AA", Cristiano Ronaldo já disputou 170 jogos e marcou 102 golos, dois "absurdos" registos, sendo que, em matéria de tentos, está apenas a sete do recorde mundial de seleções, na posse do iraniano Ali Daei (109).