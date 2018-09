Ronaldo luta por mais um prémio de melhor jogador do mundo

Inês Geraldo - RTP Comentários 03 Set, 2018, 19:31 | Futebol Internacional

Mais uma temporada passou e os prémios individuais começam a ser distribuídos. Esta segunda-feira, a FIFA anunciou os três finalistas ao prémio de The Best. Com dois prémios no currículo, Cristiano Ronaldo volta a aparecer na lista, juntamente com o Luka Modric e Mohamed Salah. A grande surpresa deste ano é a não inclusão de Lionel Messi.



Depois de dois triunfos consecutivos no prémio da FIFA, Cristiano Ronaldo volta a estar nomeado para o galardão que distingue o melhor jogador do mundo na temporada anterior.



Muitos dirão que o craque português teve um ano menos prolífico mas a verdade é que Ronaldo terminou a temporada com a participação em 44 jogos, marcando 44 golos e fazendo oito assistências para os colegas de equipa.



Foto: Ronaldo surpreendeu a Juventus com um golo acrobático na Liga dos Campeões - Andrea Di Marco- EPA



Ronaldo também fez a diferença na Seleção Portuguesa. Em ano de Mundial da Rússia, o capitão português terminou a fase de qualificação com nove vitórias e dez possíveis, tendo sido o melhor marcador da equipa das quinas, com 15 golos.















Liga dos Campeões e final do Mundial









Príncipe do Egito e de Liverpool





Foto: Salah festeja um dos dez golos que marcou na Liga dos Campeões - Reuters







Ronaldo e Quaresma nos melhores golos

Os golos, os melhores do ano, também vão ser alvo de escrutínio para ser escolhido o melhor do ano.





No Real Madrid, o português iniciou a temporada com a conquista da Supertaça Europeia e a Supertaça Espanhola, tendo sido penalizado com um castigo de cinco jogos, depois de ser expulso no Camp Nou, na primeira mão da Supertaça de Espanha.Apesar de entrar na época mais tarde, Ronaldo foi ainda a tempo de vencer o Campeonato Mundial de Clubes, marcando o golo do triunfo sobre o Grémio, e de arrebatar a quinta Liga dos Campeões da sua carreira, terceira consecutiva no Real Madrid. Para esse sucesso contribuíram os 15 golos de CR7 na competição, com especial destaque para a bicicleta que Ronaldo marcou em Turim, frente à Juventus.Na maior competição de seleções do mundo, Ronaldo foi um dos protagonistas dos campeões da Europa, tendo marcado quatro golos em outros tantos jogos. De relembrar, os três golos de CR7 marcados frente à Espanha, em jogo da fase de grupos. Ronaldo ainda voltou a festejar frente a Marrocos, mas Portugal viria a ser eliminado nos oitavos de final da prova, frente ao Uruguai.Considerado de forma unânime um dos melhores jogadores da época, Luka Modric teve muito para festejar. O croata foi um dos esteios da equipa de Zidane, no Real Madrid, sendo a principal peça do meio-campo merengue. Tal como Ronaldo, Modric venceu quatro títulos.O médio festejou a conquista de Supertaças e do Campeonato Mundial de Clubes, competição em que foi considerado o melhor jogador, à frente de Cristiano Ronaldo. O croata voltou a festejar o feito do Real Madrid na Liga dos Campeões, após se tornar tricampeão europeu mas o melhor da temporada estaria para vir.Capitão e figura máxima da Croácia de Zlatko Dalic, Modric conduziu a sua seleção à final do Mundial da Rússia, um feito inédito no futebol croata. A seleção dos balcãs perdeu por 4-2 frente à França mas o médio foi considerado o melhor jogador da competição.Modric parece ser o maior concorrente de Ronaldo na luta pelo prémio, já que o croata foi o vencedor do prémio de melhor jogador a atuar na Europa, na última gala da UEFA, no Mónaco, a 30 de agosto. O jogador deixou para trás a concorrência de CR7 e Mohamed Salah.Depois de boas indicações na AS Roma, Salah foi contratado pelo Liverpool. Passados alguns anos da mudança falhada para o Chelsea, o internacional egípcio mostrou ser um jogador completamente diferente.Velocidade, técnica e exibições de encher o olho com uma das triplas ofensivas mais receadas no mundo. Foi com a ajuda de Sadio Mané e Roberto Firmino, que Mohamed Salah se tornou numa das grandes sensações do futebol europeu na última época.Apesar das muitas exibições memoráveis pelosque não chegariam para alcançar o título da Premier League (o Manchester City de Pep Guardiola venceu o troféu), Salah mostrou números interessantes, próprios de um dos melhores jogadores a atuar na Europa.Foram 52 jogos, nos quais marcou 44 golos, servindo os colegas de equipas por 16 vezes. Foi considerado o melhor jogador a atuar em Inglaterra, na Premier League. O pináculo da época para o Liverpool aconteceu em Kiev, na final da Liga dos Campeões, mas para Salah o jogo foi de má memória.A equipa de Jurgen Klopp perdeu por 3-1 e Salah saiu ainda antes do intervalo após ter saído lesionado de um lance disputado com Sergio Ramos.No Mundial da Rússia, era esperado que o Egito fizesse boa figura, mas sem grande glória, a equipa foi eliminada na fase de grupos, com Salah a marcar os únicos golos da sua seleção.Não é só o melhor jogador do mundo que a FIFA quer premiar. Os guarda-redes também passaram a ter papel de destaque para o organismo que regula o futebol mundial e Thibaut Courtois, Kasper Schmeichel e Hugo Lloris são os nomeados.E nessa lista estão dois portugueses. Cristiano Ronaldo e Ricardo Quaresma marcaram dois dos melhores golos do ano. Ronaldo com a célebre bicicleta em Tirum, e Quaresma com a também célebre trivela que aplicou ao Irão, no Mundial da Rússia.Os internacionais portugueses têm concorrentes fortes, exemplos e Benjamin Pavard, Gareth Bale, Lionel Messi, Mohamed Salah ou Dennis Cheryshev.Zidane, Zlatko Dalic e Didier Deschamps estão nomeados para o prémio de melhor treinador, e o futebol feminino também não é esquecido. Ada Hegerberg, Dzsenifer Maroszán e Marta vão lutar pela distinção de melhor jogadora do mundo.Reynald Peros (França), Asako Takakura (Japão) e Sarina Wiegman (Holanda) são os nomeados para o prémio de melhor treinador no futebol feminino.