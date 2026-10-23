Ronaldo marca no triunfo do Al Nassr e fica mais perto do objetivo final

Ronaldo, que vinha de um grande penalidade falhada e de um jogo em branco com o Neon, na última ronda do campeonato, marcou aos 49 minutos, naquele que foi o segundo tento do Al Nassr, com assistência do compatriota João Félix.



Pouco depois, o jogador de 41 anos (festeja 42 em fevereiro do próximo ano) ainda festejou o ‘bis’, mas o lance acabou por ser invalidado pelo VAR.



Ao longo da carreira de mais de duas décadas do madeirense, Ronaldo soma 988 golos nos seniores, um número que se reduz para 982 se apenas forem considerados os apontados pela seleção principal portuguesa e clubes, uma vez que seis deles foram ao serviço das seleções de sub-20, sub-21 e olímpica.



Cada vez mais perto de ‘pendurar as botas’, o avançado já assumiu publicamente várias vezes que o objetivo final da sua carreira é mesmo alcançar os 1.000 golos.



Com este triunfo, o Al Nassr, atual campeão saudita, igualou provisoriamente o Al-Qadisiyah na liderança do campeonato, com 25 pontos.



Além de Ronaldo a titular, no terreno do 15.º classificado da prova, a equipa de Riade contou também com João Félix e Samu Costa no ‘onze’ inicial. Al Hamdad, aos quatro minutos, e o brasileiro Ângelo, aos 79, fizeram os restantes golos do Al Nassr, com o congolês a marcar para o Al Faisaly, aos 66.



