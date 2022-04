Ronaldo Nazário autorizado a comprar o Cruzeiro

Um tribunal de Minas Gerais, no sudeste do Brasil, tinha aceite o pedido de três membros do Conselho, que solicitaram a suspensão por falta de garantias, após Ronaldo ter modificado o contrato original de compra, e devido à pressão dos adeptos.Desde domingo que os adeptos do Cruzeiro se mobilizavam a favor da compra do clube pelo grupo empresarial liderado por Ronaldo. Dezenas de fãs reuniram-se na segunda-feira com cartazes junto à sede do clube, onde foi realizado o encontro do Conselho Deliberativo.A medida cautelar impediu que a votação acontecesse como previsto. Ronaldo e os conselheiros tiveram que esperar que um outro juiz analisasse um pedido de recurso extraordinário, o que demorou quase quatro horas.Após a segunda decisão, que autorizou a votação, os 215 diretores que permaneceram no cargo votaram em menos de três minutos a favor das condições impostas por Ronaldo e que tinham sido questionadas pelos três diretores, apesar de serem favoráveis à venda.As condições devem-se a uma dívida fiscal de 200 milhões de reais (cerca de 40 milhões de euros), que se soma a outras obrigações contraídas pelo clube de Belo Horizonte nos últimos anos.Ronaldo, dono do Real Valladolid da Espanha, estava disposto a assumir a dívida fiscal do Cruzeiro, mas em troca queria que o clube lhe cedesse a propriedade dos centros de treino do clube.", declarou o ex-atacante do Real Madrid e do Barcelona.O Cruzeiro, clube no qual Ronaldo se estreou como profissional aos 17 anos, é um dos clubes mais populares do Brasil, mas atualmente está no segundo escalão do futebol brasileiro.O acordo para a venda do clube a Ronaldo foi anunciado em 18 de dezembro e o prazo para o negócio estar definitivamente fechado terminava em 18 de abril.