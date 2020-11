Ronaldo nomeado para os prémios "The Best"

Para o prémio de melhor guarda-redes estão nomeados Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Bayern Munique), Jan Oblak (Atlético de Madrid) e Marc-André ter Stegen (FC Barcelona).A cerimónia de entrega dos prémios "The Best", que esteve inicialmente marcada para setembro, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19, vai realizar-se em 17 de dezembro, num evento exclusivamente virtual, anunciou a FIFA.As 11 categorias dos prémios "The Best", masculinos e femininos, serão eleitos por capitães e treinadores de todas as seleções mundiais, adeptos e representantes de órgãos de comunicação social de todo o mundo.A votação decorrerá entre hoje e 9 de dezembro.

Messi arrecadou o sexto troféu de melhor futebolista do mundo (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019), descolando do português Cristiano Ronaldo, que soma cinco (2008, 2013, 2015, 2016 e 2017) e que no ano passado terminou a votação em terceiro lugar, atrás do argentino e do holandês Virgil van Dijk.