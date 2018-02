Ronaldo, o penálti, e a bola que levanta antes de chutar. Veja o vídeo

RTP 15 Fev, 2018, 12:27 / atualizado em 15 Fev, 2018, 12:28 | Futebol Internacional

Como que por magia, revelada apenas pelas repetições em câmara lenta, a bola que Cristiano Ronaldo chuta ao marcar o golo de penálti, no jogo de ontem frente ao PSG, levanta antes de o jogador chutar.



As imagens mostram o que só pode ser explicado pelo movimento do pé esquerdo, de apoio, muito próximo da bola. A pressão que exerce no local parece ser suficiente para levantar ligeiramente a bola, que é depois chutada com o pé direito.



E se já muito se falava sobre isto nas redes sociais, o fenómeno ganhou ainda maior dimensão depois de Rio Ferdinand, antigo colega de equipa de Ronaldo, ter dito que esta é uma técnica que o português treinava.



"Posso vos jurar. Loucura. Ele costumava fazer isso nos treinos", disse o jogador em entrevista à BT Sports.



O momento que está a criar tanta conversa pelo mundo do futebol é este. Veja: