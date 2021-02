Rony Lopes "bisa" pelo Nice na Taça de França

A confirmar o favoritismo, o campeão Paris Saint-Germain ganhou 1-0 em Caen, pela margem mínima, com um golo do italiano Moise Kean aos 49 minutos.





A uma semana de jogar contra o FC Barcelona para a Liga dos Campeões, o clube da capital, já privado de Angel di Maria, tem uma preocupação acrescida com a sua estrela maior, o brasileiro Neymar - saiu à meia hora de jogo, depois de ter sido alvo de algumas entradas duras da defesa do Caen.



Neymar tem dores no adutor e vai ser reavaliado pelo departamento médico do Paris Saint-Germain na quinta-feira.





O Lille, líder do campeonato, afastou o Dijon, também por 1-0,







Surpreendente líder da Liga após 24 jornadas, o Lille ganhou em Dijon com o golo de Camara, aos 16 minutos. Renato Sanches esteve de regresso à titularidade, ao lado de Tiago Djaló e Xeka, enquanto que José Fonte foi suplente utilizado.Quanto ao Mónaco, foi até aos Alpes defrontar o Grenoble e teve no montenegrino Stevan Jovetic o homem do jogo, já que foi ele que marcou o golo que tudo decidiu, aos 36 minutos.Já sem André Villas-Boas aos comandos, o Marselha teve também razões para sorrir, pois eliminou o Auxerre, por 2-0.Outro treinador que vê o seu trabalho interrompido na Liga francesa é Raymond Domenech, que não resistiu à derrota do Nantes ante o Lens, por 4-2.