Rooney espera voltar à seleção inglesa com regresso ao Everton

Lusa 10 Jul, 2017, 17:27 | Futebol Internacional

Rooney, recordista de golos dos ‘leões’ com 53 golos em 119 jogos, explicou durante a sua apresentação aos adeptos que o regresso à boa forma e à titularidade, depois de um ano em que José Mourinho o relegou para o banco de suplentes no Manchester United, forçará o selecionador Gareth Southgate a “tomar uma decisão”.



“Espero que as minhas atuações sejam boas o suficiente pelo Everton e que ele (Southgate) não possa ignorar-me”, atirou o avançado, de 31 anos.



O jogador explicou que pretende “jogar mais” e que tomou a decisão de regressar quando falou com José Mourinho, tendo percebido que era “a altura certa para sair e jogar noutro clube”.



“Pela primeira vez, não estava a jogar e no banco de suplentes. Esse não sou eu, eu preciso de jogar futebol”, acrescentou.



Rooney disse ainda que espera que o clube possa “continuar a melhorar para ser bem sucedido e ganhar troféus”, algo que não acontece desde 1995, quando conquistou a Taça de Inglaterra.



O técnico do Everton, o holandês Ronald Koeman, revelou ter ficado impressionado com a “ambição e vontade” de Rooney regressar a Goodison Park, e espera que o internacional inglês possa ser um líder na equipa.



“A experiência de ganhar títulos é muito importante para o Everton. É uma das razões pelas quais o quisemos de volta”, comentou o técnico, que apontou o atleta às posições de “n.º 10, atrás do avançado, como ponta de lança, livre na esquerda ou na direita”.