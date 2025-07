Roony Bardhji reforça o Barcelona

“O FC Barcelona e o FC Copenhaga chegaram a um acordo para a transferência do jogador Roony Bardghji. O extremo assinou para as próximas quatro épocas, até 30 de junho de 2029”, referiu o emblema catalão.



O extremo direito, de apenas 18 anos, fez quase toda a formação no Copenhaga, clube a que chegou ainda juvenil, proveniente dos suecos do Malmö.



Em maio de 2024, Bardhji sofreu uma rotura de ligamentos num joelho e esteve afastado dos relvados quase um ano, efetuando na última época apenas cinco jogos pela equipa dinamarquesa, quando regressou, já em março de 2025.