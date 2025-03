Ruben Amorim admite erros no Man. United

”, reconheceu Amorim, em reação às críticas feitas por Ratcliffe na terça-feira a vários elementos do plantel dos "red devils".O bilionário britânico, que tem vindo a fazer cortes drásticos no orçamento do clube, atribuiu, indiretamente, a responsabilidade dos fracos desempenhos a vários futebolistas contratados no passado, dando como exemplo Rasmus Hojlund, André Onana e Casemiro, bem como Jadon Sancho e Antony, atualmente emprestados a Chelsea e Betis, respetivamente.”, disse o proprietário em entrevista à BBC.O treinador português, que foi contratado em novembro, deixando o Sporting, para substituir o despedido Erik ten Hag, acabou por ser questionado em relação às palavras de Ratcliffe, na conferência de antevisão do jogo da Liga Europa com a Real Sociedad.Amorim estendeu as críticas a ele próprio e a todo o plantel, em relação a não estar à altura, mas mostrou-se otimista.”, adiantou.O Manchester United ocupa o 14.º lugar no campeonato, com apenas nove vitórias, mais sete empates e 12 derrotas, em 28 jogos, e recebe esta quinta-feira a Real Sociedad na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, após um empate a 1-1 em Espanha.A equipa, que abriu a época com uma derrota na Supertaça, também já foi afastada da Taça de Inglaterra e da Taça da Liga inglesa, que tem no fim de semana a sua final, entre Liverpool e Newcastle.