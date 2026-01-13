Ruben Amorim apontado a novo clube inglês

Com o fim da ligação ao Manchester United, Ruben Amorim tem sido apontado a diferentes emblemas. Sol Campbell coloca os spurs nesta lista e garante não ficar surpreendido se o clube londrino já estiver atento à hipótese de contratar o treinador português: “Provavelmente já estão a falar com ele, haverá pessoas a falar nos bastidores”.



Thomas Frank é o atual técnico do clube londrino. Na época de estreia, o dinamarquês atravessa um momento delicado na Premier League, na 14.ª posição, com 27 pontos em 21 jogos disputados.



“O Tottenham é um grande clube e as pessoas são exigentes. Querem sucesso e querem continuar a avançar de uma forma bem-sucedida. Por isso, não me surpreenderia se estivessem a falar com outros treinadores”.



“Se Frank começar a dar a volta à situação e a ganhar jogos, isso ajuda. Mas eles vão falar com outros treinadores, faz parte do processo”, concluiu Sol Campbell.