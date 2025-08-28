Ruben Amorim `atira-se` aos jogadores após eliminação histórica do Manchester United

“Acho que está muito claro o que os jogadores disseram. Falaram muito alto hoje. Isso foi claro. Jogámos sem intensidade, sem ideias, estiveram completamente perdidos e sem querer saber do que tínhamos trabalhado. Quando se vê algo assim, é difícil falar. Só peço desculpa aos adeptos”, afirmou o técnico português à Sky Sports.



O treinador do Manchester United falava após a eliminação na segunda ronda da Taça da Liga nos penáltis (12-11) com o Grimsby Town, equipa da League Two, a quarta divisão, depois do 2-2 no tempo regulamentar.



Desde a sua fundação, em 1878, nunca o Manchester United tinha perdido ou sido eliminado por um emblema de um escalão tão baixo.



“Os jogadores falaram muito alto. Mostraram no campo aquilo que querem para a temporada. A melhor equipa, a única equipa que esteve em campo, ganhou. A equipa quis ser assim, por isso é que digo que falaram muito alto, muito alto mesmo”, frisou Amorim.



Antes desta partida da Taça da Liga, o Manchester United arrancou a Premier League com uma derrota caseira com o Arsenal (1-0) e um empate (1-1) na casa do Fulham, de Marco Silva.

