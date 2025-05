Ruben Amorim diz estar "envergonhado"

Treinador dos Red Devils desde novembro de 2024, Ruben Amorim não tem tido um início fácil em Old Trafford. Apesar de ter alcançado a final da Liga Europa e de ainda ter possibilidade de se qualificar para a Liga dos Campeões do próximo ano, o técnico português mostrou-se pouco satisfeito com a prestação da equipa na Liga Inglesa.





"Estou muito envergonhado por em 26 jogos só termos vencido seis. Alguma coisa está errada na maneira como estamos a jogar futebol e às vezes não é pela maneira como jogamos", disse o treinador português em entrevista à Sky Sports.

"I'm really embarrassed."



Ruben Amorim says Manchester United's position in the Premier League is 'unacceptable' 📊 pic.twitter.com/CvBDC254lm — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 12, 2025



Ruben Amorim avisou os jogadores que existem vários parâmetros que a equipa necessita de melhorar e que não podem deixar-se levar pelas emoções quando as coisas não correm bem. O treinador relembrou também que jogar no Manchester United é saber que perder ou empatar não são resultados aceitáveis.





"A nossa posição [na Premier League] é inaceitável e para mim isso não é falta de confiança. É a falta de algo ainda mais profundo. E falei com a Administração, e com toda a gente, até os adeptos e tenho um sentimento claro de que esta equipa necessita de ser muito melhor".





O treinador português leva até agora 39 partidas no banco do Manchester United, em jogos divididos por Premier League, Liga Europa, Taça da Liga e Taça de Inglaterra. Averbou até ao momento 15 vitórias, a maioria na Liga Europa. No entanto, o registo na Liga Inglesa é desastroso.





Em 25 partidas, Ruben Amorim venceu apenas seis, sendo que o último triunfo aconteceu em março, frente ao despromovido Leicester City. A equipa de Old Trafford encontra-se neste momento na 16.ª posição, com apenas 39 pontos conquistados, estando apenas dois lugares acima dos que dão a despromoção (United já não pode ser despromovido).







Assim, o técnico que saiu do Sporting deverá alcançar o pior resultado do Manchester United na era Premier League.





Melhores são os resultados na Liga Europa. Em dez partidas, o United conseguiu oito vitórias e dois empates, tendo alcançado a final da prova, que vai disputar frente ao Tottenham (17.º classificado da Premier League).