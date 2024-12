Rúben Amorim enaltece talento de Marcus Rashford

“O que eu quero é trazer ao de cima o melhor do Marcus Rashford e dos restantes jogadores. Não falem do futuro, falem do presente. Eu quero o melhor, quero ganhar e ajudar a equipa. Estamos melhor com o Marcus Rashford, é simples. Temos de o ajudar a encontrar o nível que ele demonstrou no passado”, respondeu o treinador português em conferência de imprensa.



O Manchester United joga na quinta-feira frente ao Tottenham em jogo dos quartos de final da Taça da Liga inglesa e quando questionado sobre a presença de Rashford nesse jogo, o antigo treinador do Sporting respondeu que só decidirá depois da sessão de treino de hoje.



“Temos mais uma sessão de treino, mas a situação é igual à dos outros jogadores. Espero o melhor de todos os jogadores. Se treinarem bem, terei de fazer uma escolha”, declarou.



Presente e futuro de Rashford



O tema do futuro da carreira do avançado inglês surge após uma entrevista dada na terça-feira, na qual Rashford assumiu estar “pronto para um novo desafio”, admitindo uma possível saída dos "Red Devils".



“Se eu vir que uma situação já está má, não vou torná-la pior. Já vi como outros jogadores saíram no passado e eu não quero ser essa pessoa. Quando eu sair, não haverá ressentimentos. Não irá haver nenhum comentário negativo sobre mim no Manchester United. É assim que sou como pessoa”, afirmou.



Este tópico começou após Rúben Amorim ter deixado Rashford e o argentino Alejandro Garnacho de fora dos convocados para o jogo frente ao Manchester City, que gerou alguma surpresa.



Na altura, quando questionado sobre a sua decisão, o treinador português disse ter sido apenas a sua avaliação e que os jogadores entenderiam a sua escolha.



“Não quero enviar nenhuma mensagem, é simplesmente uma avaliação e eles [jogadores] sabem disso. Os jogadores são muito inteligentes. Todos entendem a minha decisão e eu tenho que escolher. É simplesmente uma escolha”, explicou Rúben Amorim, antes do jogo contra o Manchester City.